Qatar voorspelt nog jaren wild schommelende gasprijzen

De gasprijzen kunnen nog jarenlang wild heen en weer schommelen omdat er nog lange tijd te weinig aanbod zal zijn om aan alle vraag te voldoen. Die voorspelling deed Saad al-Kaabi, de minister van Energie van Qatar, tijdens een conferentie in buurland de Verenigde Arabische Emiraten. "We brengen veel gas naar de markt, maar het is niet voldoende." Volgens Al-Kaabi wordt vooral komende winter mogelijk lastig voor gasgebruikers op het noordelijk halfrond, zoals Europese landen. Zij zullen het moeilijk krijgen om de gasvoorraden aan te vullen zonder Russisch gas en dat zal de prijzen opdrijven, denkt hij. Qatar heeft weliswaar deals gesloten met een aantal Europese landen, maar heeft de komende tijd een beperkte capaciteit om gas te leveren. De Golfstaat is een van de grootste gasleveranciers ter wereld en zal zijn capaciteit de komende jaren opvoeren. In 2027 is een project afgerond waarmee Qatar 60 procent meer gas kan produceren dan nu. Alternatieven De komende jaren zullen landen in Europa en Azië elkaar dus blijven beconcurreren om vloeibaar gemaakt aardgas (lng) te kopen. Afgelopen zomer, toen Europa versneld de voorraden probeerde te vullen, leidde dat tot gasprijzen die ruim tien keer zo hoog lagen als het langjarige gemiddelde. En inmiddels is de gasstroom vanuit Rusland verder afgenomen, mede omdat Europese landen geen Russisch gas meer willen kopen vanwege de inval van dat land in Oekraïne. De hoge prijzen zijn ook voor Qatar en andere gasproducerende landen een probleem. Door die hoge prijzen gaan consumenten en bedrijven op zoek naar alternatieven voor gas. Zo wordt er meer geïnvesteerd in waterstof, dat als een mogelijke schone vervanger wordt gezien. Al-Kaabi noemt dat "vraagvernietiging" en stelt dat het een van de grootste uitdagingen is. "We zien vraagvernietiging bij zowel olie als gas." Toch zijn Al-Kaabi en zijn collega Suhail al-Mazrouei van de Verenigde Arabische Emiraten het erover eens dat de fossiele brandstoffen nog lang niet verdwenen zijn. "Gas blijft nog lange tijd nodig", aldus Al-Mazrouei. Al-Kaabi meent zelfs dat gas toekomstbestendig is. "Het is geen overgangsbrandstof maar een doelbrandstof" binnen de energietransitie, denkt hij.