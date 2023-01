Steenrijke Ferrari-dealer verdiende 25 miljoen aan mondkapjes

Autodealer Frits Kroymans – bijnaam mr. Ferrari – blijkt tientallen miljoenen te hebben verdiend aan levering van mondkapjes aan de overheid tijdens corona. Een bedrijfje van Kroymans leverde voor 146 miljoen mondkapjes aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) en hield daaraan 25 miljoen over. Dat ontdekte het FD. De levering van Kroymans werd door de krant ontdekt in het rapport van onderzoeksbureau Deloitte over Sywert van Lynden. De forensische tak van Deloitte houdt nu ook de leveringen van Kroymans tegen het licht.

Een woordoerder namens Kroymans: 'We hebben er flink aan verdiend, dat kunnen en hoeven we niet te ontkennen. Maar er niks mis met de transactie. Dat zal ook blijken uit het Deloitte-onderzoek. We hebben een sluitend dossier.'