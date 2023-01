Sluiting van kunstijsbanen dreigt door hoge energieprijzen

Veel schaatsbanen moeten tonnen extra uitgeven per jaar aan energiekosten om een mooie ijslaag neer te zetten. Ticketprijzen gaan al hard omhoog. Als gemeentes niet bijspringen dan dreigt faillissement en sluiting in onder andere Den Haag, Rotterdam, Enschede, Tilburg en Leeuwarden.

IJsbanen waarvan het vaste energiecontract afloopt, stappen noodgedwongen over op een variabel contract en alle onzekerheid die daarbij komt kijken: “Als we een vast contract afsluiten, rollen er echt astronomische bedragen uit”, zegt directeur Minne Dolstra van Thialf in Heerenveen tegen het AD. “Dan gaan we 2,5 miljoen of 3 miljoen euro per jaar betalen. Dat is natuurlijk niet op te hoesten.”

Linksom of rechtsom

Thialf krijgt financiële steun van het Rijk. Alle andere 21 kunstijsbanen in Nederland moeten bij geldproblemen aankloppen bij de gemeente. In Amsterdam en Groningen stappen gemeenten in om nieuwe duurzame ijsbanen te creëren. Schaatsliefhebbers in veel andere regio's moeten afwachten of hun lokale ijsbaan volgend jaar ook nog open is.

Ook de iconische Haagse ijsbaan De Uithof zit diep in de rode cijfers. “We verbruiken 4,5 miljoen kilowattuur per jaar, het meeste daarvan in de winter. Vroeger betaalden we in een normaal jaar vijf ton voor energie, nu is dat al 1,2 miljoen. En als we nu een vast contract afsluiten, in plaats van flexibel inkopen, zijn we jaarlijks 1,8 miljoen kwijt”, vertelt directeur Eugène de la Croix.

Naast de ijsbaan is ook een sneeuwhal en entertainmentcentrum gevestigd in De Uithof. De la Croix overweegt serieus om de ijsvloer te vervangen door padelbanen. “Partijen staan in de rij om die banen hier te mogen aanleggen, en in een padelhal hoef je echt veel minder te stoken.”

Het laatste rondje?

Het jammere van het hele verhaal is dat de schaatssport in Nederland de laatste jaren weer in de lift zit. De ledenaantallen groeien bij de schaatsbond KNSB, maar nu dreigt een kaalslag. “Tijdens corona waren we een van de weinige binnensporten die kon blijven doorgaan, dat effect heeft zich doorgezet. Nederland telt nog steeds 5,5 miljoen mensen die willen schaatsen, het is écht een nationale volkssport”, aldus voorzitter Dennis van Rijswijk van de Vereniging Kunstijsbanen Nederland. “Als het zo doorgaat wordt in twee jaar tijd afgebroken wat in zeventig jaar is opgebouwd. Dat kan de overheid toch niet laten gebeuren?”