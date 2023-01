Unilever draait Nederlandse consument poot uit: A-merken tot 150 procent duurder dan over de grens

In Nederland is een fles Coca Cola 69 procent duurder dan in Duitsland of Frankrijk. Pepsi maakt het met een verschil van 92 procent nog bonter. De A-merken profiteren van enorme winstmarges die ze in ons land kunnen pakken, omdat prijsvechters als Aldi en Lidl hier minder in de melk te brokkelen hebben.

Medeoprichter van onlinesupermarkt Picnic Joris Beckers zegt: “Het is schrijnend. Nederlanders betalen door de inflatie 12 tot 14 procent meer voor hun boodschappen, maar grote multinationals als Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, Ferrero of Pepsico maken tot 20 procent meer winst.” Zo kan het dat Fleuril en Vanish Oxi Action-wasmiddelen liefst 81 procent duurder zijn in Nederland vergeleken met onze oosterburen.

“Er is in Europa vrij verkeer van mensen, goederen en diensten. Hiervan horen bedrijven en burgers te profiteren, maar dit geldt alleen voor die multinationals. Zij hebben de productie van hun A-merken voor de hele Europese Unie efficiënt geconcentreerd in grote fabrieken”, legt Beckers uit aan de Telegraaf.

Lidl

“Hun kostprijs per product is nagenoeg identiek, maar de prijsverschillen per land zijn gigantisch. Daarom betalen Nederlanders miljarden euro’s meer voor dezelfde producten dan consumenten in grote landen als Duitsland en Frankrijk. Lidl is een Europese inkoopreus met een omzet die in Europa bijna vier keer zo groot is als Ahold Delhaize Europa. De schapruimte voor A-merken bij Lidl is beperkt, dus kan Lidl in Duitsland haar marktmacht volledig uitspelen.”

Door dit mechanisme kunnen bedrijven als Unilever belachelijk veel meer vragen voor dezelfde producten in Nederland als in omliggende landen. Beckers vertelt over de idiote prijsverschillen van Unilever-producten: “Magnum Classic is in Nederland 63 procent duurder dan in Frankrijk en voor een sprayflacon van 150 milliliter Dove-deodorant betaal je bij Albert Heijn bijna 150 procent meer dan bij het Duitse Rewe.”