Dakdekkers draaien overuren in de regen door lekkages: ‘Het is een gekkenhuis’

Het regent pijpenstelen en er lijkt maar geen einde aan te komen. Dat is sowieso niet heel sfeerverhogend, maar als het water ook nog eens via plafond of gevel je huis binnenlekt, zakt de moed je helemaal in de schoenen. Dakdekkers draaien overuren dezer dagen.

“Normaal word ik amper gebeld voor lekkages. Maar afgelopen week wel een keer of dertig, zowel door nieuwe als bestaande klanten. Toch niet wéér eentje, dacht ik op een gegeven moment”, zegt Robin den Brok uit Drunen tegen RTL Nieuws. "Meestal gaat het om doorslag door stenen, bakstenen, die zich helemaal vol hebben gezogen. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel bij schoorstenen. Die hebben dan wat slechtere voegen. En als daar dan de hele tijd harde regen en wind opstaat, zoals nu, dan gaat het mis.”

Op platte daken en balkons blijft veel regenwater staan en treedt 'capillaire werking' op. “Water trekt dan op via het daklood en komt dan via de spouwmuur naar binnen. Als het zoveel regent als nu, kan dat voor problemen zorgen”, zegt Den Brok. Vooral oudere huizen hebben last van dit euvel.

“We zijn vooral noodoplossingen aan het maken nu. Pannen terugleggen die van daken zijn gewaaid, zeilen spannen”, zegt zzp'er Aaron Peters. De definitieve reparaties komen later, want dat kan alleen tijdens droog weer. “Bitumen branden op een plat dak bijvoorbeeld, dat kan alleen als het niet regent.”

“Een schoorsteen voegen en voorzien van nieuw loodwerk, daarvoor moet het ook droog zijn”, zegt Den Brok.