Advocaat Musk verdedigt tweet over van beurs halen Tesla

De tweet die Elon Musk verstuurde over het van de beurs halen van de elektrische autofabrikant Tesla was "overhaast", maar "onweerlegbaar waar". Dat verklaarde de advocaat van Musk in zijn openingsargument aan de juryleden in de federale rechtbank van San Francisco.

De jury moet de komende tijd beslissen of Musk fraude heeft gepleegd met de tweet van augustus 2018 en beleggers heeft benadeeld. Een groep investeerders heeft Musk en Tesla namelijk aangeklaagd omdat de tweet voor miljarden dollars aan schade zou hebben veroorzaakt. Zij hebben de tweets van Musk vals en misleidend genoemd.

Volgens de advocaat van Musk was de topman van Tesla op weg naar het vliegveld toen hij in een "fractie van een seconde" de beslissing nam om te tweeten dat hij "overwoog" om het bedrijf van de beurs halen. Musk deed dat nadat hij een nieuwsartikel had gelezen waarin werd onthuld dat Saudi-Arabië een groot belang had genomen in Tesla. Musk trok daaruit de conclusie dat "financiering verzekerd" was om de aandeelhouders van Tesla uit te kopen.

Leugens

"Hij besloot in de haast dat openbaarmaking de beste handelwijze was", aldus de advocaat. "Hij wilde niet dat er een lek zou zijn." Volgens de advocaat sprak Musk in de tweet de "volledige waarheid". Verder noemde hij de tweet "een gedachtenballon" waarin Musk zijn overwegingen bekendmaakte. Daarnaast waren de berichten op Twitter volgens de Musk-advocaat "niet van wezenlijk belang voor de markt" en ging de aandelenkoers van Tesla zelfs omhoog toen de details van het plan werden onthuld tijdens een vergadering na de tweet.

De advocaat van de gedupeerde Tesla-aandeelhouders schilderde de bewuste tweet en de vervolgberichten van Musk en het bedrijf daarentegen af als "leugens", waardoor gewone investeerders veel geld hebben verloren. Enkele weken na het verzenden van het Twitterbericht maakte de topman namelijk bekend dat Tesla toch op beurs zou blijven. "Om markten normaal en eerlijk te laten werken, is het van cruciaal belang dat Musk en het bedrijf aansprakelijk worden gesteld", aldus de advocaat van de Tesla-aandeelhouders.

De tweet van Musk zorgde destijds voor flinke koersbewegingen van Tesla en de Amerikaanse beurswaakhond SEC beschuldigde hem van fraude. Musk en Tesla sloten eerder al een schikking met de SEC van 40 miljoen dollar en hij trad af als voorzitter van het bedrijf voor een periode van drie jaar.