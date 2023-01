Prijsplafond veel goedkoper dan verwacht: ‘Mogelijk kosten dichtbij nul’

Het prijsplafond dat sinds 1 januari geldt om de energiekosten van huishoudens te drukken, is veel minder duur dan van tevoren voorspeld, zeggen experts nu in het AD.

"Waarschijnlijk gaat het prijsplafond de overheid ergens tussen de 0 en 10 miljard euro kosten’’, zegt energie-expert Jilles van den Beukel van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) tegen de krant. "Er is zelfs een reële kans dat de kosten voor de overheid dicht bij nul komen.’’

Hoogleraar energie-economie Machiel Mulder van de Rijksuniversiteit Groningen is het daarmee eens. "Het is waarschijnlijk dat dit bedrag ruim onder de 10 miljard ligt, mits de prijzen blijven zoals ze zijn.’’ In oktober werd nog begroot dat het prijsplafond tot 40 miljard euro kon gaan kosten.

"Het kabinet en met name minister Kaag zullen opgelucht ademhalen’’, aldus Van den Beukel. Mulder: "En niet alleen minister Kaag: ik denk dat alle energiegebruikers van Nederland opgelucht adem zullen halen.’’

Daar mogen Nederlanders zichzelf een schouderklopje voor geven, want behalve de lager dan verwachte energieprijzen is ook het verminderde verbruik reden voor de meevaller. Gecorrigeerd voor de temperatuur zijn Nederlanders 20 procent minder gas gaan gebruiken.