Musk kondigt duurder abonnement aan voor reclamevrij Twitter

Twitterbaas Elon Musk heeft in een aantal tweets aangekondigd dat het sociale medium minder reclame gaat tonen en met een duurder abonnement komt waarmee gebruikers Twitter vrij van advertenties kunnen gebruiken. "Advertenties komen te vaak voor op Twitter en zijn te groot. Ik onderneem stappen om beide in de komende weken aan te pakken", twitterde Musk zaterdag. En voor wie daarvoor kiest "komt er een hoger geprijsd abonnement dat nul advertenties toestaat", voegde hij toe. Als Musk de veranderingen doorvoert betekent dat een radicale verandering van het verdienmodel van Twitter. Het bedrijf moest het tot voor kort vooral hebben van reclameopbrengsten, voordat het halverwege december vorig jaar een betaalde abonnementsdienst lanceerde. Mensen krijgen in ruil voor de dienst een gewild blauw verificatievinkje. Dit zogeheten Twitter Blue is momenteel beschikbaar in de VS, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw-Zeeland, Australië en Japan. Musk, miljardair en ook topman van elektrische-autofabrikant Tesla en ruimtevaartbedrijf SpaceX, nam Twitter in oktober over. Kort daarna reorganiseerde hij het bedrijf, waarbij hij ongeveer de helft van het personeel ontsloeg. Het massaontslag leidde tot bezorgdheid dat het bedrijf onvoldoende personeel overhield om de inhoud van berichten te modereren. Het aantal racistische en haatdragende tweets is toegenomen en dat schrikt grote adverteerders af.