Vlaamse Temptation-ster schepte op dat ze geen belasting betaalde. Nu van bed gelicht door belastingdienst

Megan Desaever deed in 2018 mee aan Temptation Island en probeert het laatste jaar haar schamele roem uit te buiten op OnlyFans. Op het Nederlandse YouTube-kanaal Rumag schepte ze op over haar verdiensten én zei ze geen belasting te betalen. Dat hoorde de Belgische Belastingdienst ook.

Het Parket West-Vlaanderen heeft de 22-jarige vrouw van haar bed gelicht wegens belastingfraude. Megans vriend Dennis heeft inmiddels gereageerd. “Het was een erg moeilijke en chaotische dag. Maar ja, eigen schuld. Alleen hadden we niet verwacht dat het zo opgeblazen zou worden.”

Bij Rumag zei Megan dat ze toen ze net begon op OnlyFans wel 20.000 euro per maand verdiende, maar dat ze niet van plan was om daar belasting over te betalen. “Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk”, vertelde Megan. “Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen, omdat mijn broer daar al zit, en daar is het gewoon belastingvrij.”

Zelfs de Belgische minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, bemoeide zich ermee: “Geen belastingen betalen is natuurlijk niet slim. Maar als je dat opzettelijk niet doet, moet je wat je in het verleden nog niet betaald hebt terugbetalen. Dan moet je dat gaan overmaken naar de overheid, met daar bovenop ook nog eens een boete.”