ABN AMRO: huizen worden in twee jaar 10 procent goedkoper

De huizenprijzen dalen de komende jaren "scherp", voorspellen economen van ABN AMRO. Zij denken dat woningen in twee jaar ongeveer 10 procent minder waard worden. Door de hoge inflatie kunnen veel mensen minder uitgeven. Dit zorgt er in combinatie met de hoge hypotheekrente voor dat woningen onbetaalbaar worden. Vanwege de slechte economische vooruitzichten verwacht ABN AMRO dat de huizenprijzen dit jaar met 6 procent zakken. De keldering gaat volgens de bank in 2024 door met een min van 4 procent. Deze prijsdaling zet naar verwachting ook een rem op de woningverkopen, die dit jaar 5 procent lager uit lijken te komen. Kopers zijn afwachtend bij dalende woningprijzen omdat ze denken goedkoper uit te zijn als ze hun verhuizing nog even uitstellen, aldus ABN AMRO. Als de prijzen wat zijn gezakt, neemt de interesse waarschijnlijk vanzelf weer toe. Dit gebeurt volgens de bank in 2024, waardoor de verkoopcijfers dan zullen toenemen met een "bescheiden" 2,5 procent. ABN AMRO denkt wel dat er ondanks de lage verkoopcijfers meer woningen te koop gezet gaan worden. Mensen zijn bang hun woning niet kwijt te raken en beginnen vroeg aan de verkoop, is de indruk. Door het grotere aanbod zullen kopers waarschijnlijk ook kritischer worden als het gaat om de kwaliteit van een huis. De focus hier ligt volgens ABN AMRO vaak op duurzaamheid, want met de opgelopen energieprijzen denkt de koper aan zijn of haar portemonnee. Veel mensen willen ook graag een nieuwbouwwoning. Maar door problemen in de bouwsector is hier een tekort aan, met een belemmerde doorstroom tot gevolg. Volgens cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn de huizenprijzen in het laatste kwartaal van vorig jaar al gedaald met gemiddeld 6,4 procent op jaarbasis. Dat was de eerste daling op jaarbasis in negen jaar. De makelaars spraken van een "omslagpunt".