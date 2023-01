Binnenkort hebben we teveel gas

Europa moet in de strijd tegen hoge energieprijzen oppassen niet te driftig naar oplossingen te zoeken voor het vervangen van Russisch gas. Een overschot aan lng ligt op de loer, waarschuwen energie- en klimaatexperts in het FD.

In veel landen, waaronder Nederland, wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van de capaciteit om LNG te gebruiken. En veel landen hebben leveringscontracten afgesloten voor LNG die enkele jaren lopen. Maar de optelsom van al dat gas is hoger dan wat Europa vroeger afnam van Rusland. Er komt dus meer gas dan er was. Daarnaast zal door vergroening de vraag afnemen. Het gevolg kan zijn dat gas goedkoop wordt en dat daardoor de vergroening zal vertragen.