Grand Prix Zandvoort ontving miljoenen aan coronasubsidie

De Grand Prix van Zandvoort kreeg de afgelopen jaren voor bijna 1,8 miljoen euro aan coronasubsidie. Dat bevestigen cijfers op de website van de Europese Commissie na berichtgeving van RTL Nieuws. Op die website worden de namen en bedragen gepubliceerd van bedrijven die meer dan 100.000 euro aan subsidie kregen uit de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In dat lijstje komt ook Dutch Grand Prix voor. De coronasteun voor het evenement is opvallend. Sportief directeur en voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers benadrukte in 2021 bij het radioprogramma NOS Langs de Lijn namelijk dat het evenement in Zandvoort wordt georganiseerd "met 0 euro subsidie". De steun die de organisatie van het race-evenement ontving spreidt zich uit over een periode van drie jaar. Zo ontving de Dutch Grand Prix in 2020 140.000 euro aan steun, verdeeld over twee bedragen. Een jaar later ging het om 1,1 miljoen euro, eveneens in twee etappes. Vorig jaar ontving de organisatie nog eens 550.000 euro, waarmee het totaalbedrag uitkomt op 1,79 miljoen euro. In 2020 ging het Formule 1-evenement in Zandvoort niet door vanwege coronamaatregelen. Een jaar later mocht een deel van de capaciteit worden benut. Vorig jaar was de eerste editie zonder beperkingen.