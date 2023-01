Tientallen Franse skistations zijn definitief gesloten. De reden is anders dan je denkt

In de kerstvakantie bleef bijna de helft van de Franse skistations gesloten: het regende waar het moest sneeuwen dus hadden skiërs er weinig te zoeken. 186 stations gaan zelfs nooit meer open. De pistes zijn er groen in plaats van wit, de skiliften hangen stil naast een lege parkeerplaats.

"Het fenomeen treft alle bergketens: de Vogezen, de Jura, het Centraal Massief, de Pyreneeën en uiteraard ook de Alpen”, zegt Pierre-Alexandre Metral, geograaf aan de Universiteit van Grenoble, tegen de website Info Durable. In het Centraal Massief heeft zelfs 60 procent van de skistations definitief de deuren gesloten.

Toch valt het eigenlijk allemaal erg mee. "Het gaat in 90 procent van de gevallen om zogeheten microdomeinen. Als we de lengte van de gesloten skipistes berekenen en we vergelijken die met de omvang van het hele Franse skigebied, dan stellen we vast dat Frankrijk slechts 2 procent heeft ingeboet, wat eigenlijk heel weinig is.”

Niet rendabel meer

De onderzoeker zegt dat klimaatverandering niet eens de hoofdoorzaak is. De skistations sluiten vooral om economische redenen. "Je hoort vaak dat de skistations dichtgaan omdat er geen sneeuw meer ligt. Neen, ze sluiten omdat ze niet winstgevend zijn; het is dus uiteindelijk een rationele keuze. Het is een samenspel van factoren die elkaar overlappen en ook in de tijd evolueren.”

Zo zijn veel skiliften verouderd en lopen de onderhoudskosten na dertig jaar flink op. "Wat we vaststellen, is dat de typische levenscyclus van deze regio’s 30 jaar is. Er zijn veel toeristische plaatsen, vooral in de bergen, die deze cyclus hebben doorgemaakt en die we volledig zijn vergeten. Denk aan kuuroorden of panoramische kabelbanen, waarvan intussen de helft is verdwenen. Enkel de meest efficiënte uitbaters houden het vol. De kleintjes zijn gedoemd om te verdwijnen.”