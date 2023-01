Sparen levert weer geld op: banken troeven elkaar af en gaan richting 2% spaarrente

De afgelopen jaren kreeg je vaak niet meer dan 0,01 procent spaarrente uitgekeerd; hier en daar was er zelfs sprake van negatieve rente. Het tij is nu gekeerd. Verschillende Europese banken en beleggingsplatforms verhogen de spaarrente steeds meer.

Ze azen op de Nederlandse spaartegoeden. Het Spaanse Openbank biedt 1,5% over 200.000 euro spaargeld en een half jaar lang 2% op de eerste ton. Dat betekent 3250 euro rente over de komende 12 maanden. Mocht de bank failliet gaan, dan staat de Spaanse overheid via het Europees depositogarantiestelsel garant voor 100.000 euro per rekeninghouder, per bank.

De Nederlandse onlinebank Bunq biedt nu 1,31%, terwijl de grote Nederlandse banken ook eindelijk gaan schuiven. Zo beweegt Rabobank half februari van 0,25% naar 0,50%. Naar verwachting zullen de andere grote banken het voorbeeld snel volgen.