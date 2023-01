Het gaat weer prima met de Bitcoin

Het wel en wee van de Bitcoin blijft raadselachtig. De ineenstorting van de koers van de nep-munt en de zwendel die aan het licht kwam leek een doodsklap en de koers daalde in de laatste maanden van 2022 spectaculair. Maar de wederopstanding is even spectaculair.

De digitale munt is 40% in waarde gestegen in een maand tijd, de grootste maandelijkse toename in tien jaar tijd. Ook andere cryptomunten zijn zeer in trek. Eigenlijk begrijpt niemand waarom.

In de afgelopen anderhalf jaar zat er tussen de hoogste en de laagste koers van bitcoin een verschil van meer dan een halve ton: $67.550 om $16.000.