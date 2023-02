Opeens sta je 1,2 miljoen rood: bank blokkeert betaalrekeningen van onschuldig Nederlands stel

Een nieuwe anti-witwaswet, waarbij elke transactie boven de 100 euro moet worden onderzocht, stuit op veel weerstand. De vrees bestaat dat door privacyschending en 'massa-surveillance' onschuldige burgers de dupe worden. Het gaat nu al geregeld flink mis.

Zo schrokken Anne-Marie Kemmer en haar man zich een hoedje toen ze opeens niks meer konden betalen. Hun beide betaalrekeningen waren zonder waarschuwing geblokkeerd en ze bleken 1,2 miljoen euro in de min te staan. “De bank had een enorme reservering gemaakt op onze rekeningen zodat we er niets meer mee konden. Een megabedrag als blokkade. We konden geen cent meer overmaken. Enorm schrikken. Je hebt geen idee wat je overkomt.”

Het echtpaar had 1500 euro naar een nieuwe rekening bij een nieuwe bank overgeboekt en dat was genoeg reden voor hun bank om hen af te sluiten. “Dit is mogelijk een frauduleuze betaling”, kregen ze in de chat te lezen, toen ze contact opnamen met de bank. “Je schrikt je helemaal te pletter.”

Als crimineel behandeld

Na een aantal gesprekken met bankmedewerkers van verschillende afdelingen bleek dat er sprake was van een vergissing van de bank in hun nadeel. De rekeningen werden uiteindelijk weer vrijgegeven. “Idioot toch? We konden geen pizza meer bestellen, niets meer betalen. Je wordt toch even behandeld als crimineel. Geen sorry. Niets”, aldus haar man Dirk tegen RTL Nieuws.

Het is nog maar de vraag of de nieuwe wet er komt. Er is stevige kritiek, onder andere bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij vinden dat de wet leidt tot een onrechtmatige inbreuk op de grondrechten van mensen. De wet moet van tafel, vindt de privacywaakhond.

Ook in de Tweede Kamer is er fel verzet tegen het wetsvoorstel, dat bedoeld is om de onderwereld dwars te zitten, maar zijn doel ver voorbij lijkt te schieten. Ondertussen houdt Minister Sigrid Kaag van Financiën vast aan haar plannen.