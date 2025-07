Vier op de tien mensen weten al binnen tien minuten of ze een slechte dag gaan hebben

Volgens nieuw Amerikaans onderzoek voelt 37 procent van de mensen binnen tien minuten na het wakker worden al aan of ze een goede of slechte dag tegemoet gaan. Het resultaat komt uit een bevraging van tweeduizend volwassenen en laat zien hoe belangrijk vaste ochtendrituelen zijn voor ons gemoed.

De gemiddelde ochtend verloopt volgens een vast stramien. De meeste mensen beginnen met tandenpoetsen, water drinken en koffie of thee zetten. Daarna volgen vaak nog het checken van meldingen en wat lichte stretching. Slaat iemand een van die stappen over, bijvoorbeeld omdat de wekker te laat ging, dan is de toon voor de rest van de dag vaak al gezet. Een derde van de ondervraagden geeft aan dat het missen van één gewoonte hun ochtend verpest.

Koffie blijkt het gevoeligst punt: wie die overslaat, voelt dat het sterkst in de rest van de dag. Ook tandenpoetsen en het niet drinken van water scoren hoog als redenen voor een mislukte start.

Millennials scoren het slechtst

De studie toont ook verschillen tussen generaties. Babyboomers hebben gemiddeld maar negentien minuten nodig om zich wakker te voelen, millennials doen daar tien minuten langer over. Jongvolwassenen uit Gen Z zeggen het vaakst dat ze een slechte dag al bij het opstaan kunnen aanvoelen: bijna driekwart van hen gelooft dat ze die intuïtie hebben.

Wat moet je wél doen?