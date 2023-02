Fairphone haalt tientallen miljoenen op: tijd voor doorbraak van écht duurzame telefoon?

Het Nederlandse Fairphone timmert al jaren aan de weg met zijn duurzame smartphones. Nu heeft het bedrijf 49 miljoen euro aan investeringen opgehaald bij de overheid en de ABN Amro.

De Fairphone 1 kwam in 2014 op de markt. Het toestel is gemaakt met mineralen die op eerlijke wijze zijn gewonnen door mensen die een eerlijk loon verdienen. Ook kun je kapotte onderdelen gemakkelijk repareren waardoor je veel minder snel een nieuw toestel hoeft te kopen. Vorig jaar werden er 120.000 Fairphones verkocht, 30.000 meer dan een jaar eerder. Dat is best knap in een instortende smartphonemarkt.

Dat de telefoon nog niet het grote publiek heeft weten te bereiken, komt vooral doordat de consument behoorlijk moet inleveren op functies en kwaliteit van bijvoorbeeld het scherm en de camera's. De laatste Fairphone is meer dan voldoende voor wat een mens nodig heeft, maar niet zo flitsend als telefoons in dezelfde prijscategorie.

Met het extra geld dat het smartphonemerk heeft opgehaald, hoopt het een nog beter toestel te kunnen ontwikkelen en zo ook de iets minder groene consument te bereiken.

Op dit moment zijn smartphones bepaald niet duurzaam. De gemiddelde gebruiker koopt iedere paar jaar een nieuwe. En voor een nieuw toestel is bijvoorbeeld kobalt nodig dat grotendeels wordt gewonnen doordat kinderen in Congo afzakken in metersdiepe putten.