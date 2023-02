EU-landen akkoord over nieuw prijsplafond voor Russische olie

EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over het instellen van een prijsplafond voor geraffineerde olieproducten uit Rusland. De Europese Commissie had een voorstel hierover ingediend vanwege de oorlog in Oekraïne. Eerder werd al een prijsplafond ingevoerd voor Russische ruwe olie. De maximumprijs voor premium Russische olieproducten zoals diesel is vastgesteld op 100 dollar (92 euro) per vat, meldt een ingewijde. Voor 'mindere' producten zoals stookolie is dat 45 dollar (41 euro). Daar zijn EU-vertegenwoordigers het vrijdag over eens geworden, maar details van het besluit moeten nog wel officieel worden gemaakt. In december bereikten de lidstaten al een akkoord over een prijsplafond van 60 dollar (55 euro) per vat ruwe olie uit Rusland. Net als eind vorig jaar hoopt de Europese Unie te voorkomen dat Rusland veel verdient aan de export van olie. De nieuwe sanctiemaatregel gaat volgens het voorstel aankomende zondag al in. Evenwichtige maatregel Een ingewijde spreekt van een "evenwichtige, beperkende maatregel die de prijs van olie en daarvan afgeleide producten laag genoeg houdt om de Russische inkomsten te verlagen terwijl de toegang voor derde landen wordt gegarandeerd". Polen en de Baltische staten hadden aangedrongen op lagere prijzen om de inkomsten voor Rusland verder te beperken. Voor beide sanctiemaatregelen geldt dat westerse verzekeringsmaatschappijen en rederijen is verboden ladingen Russische ruwe olie en olieproducten te verzekeren of te vervoeren, tenzij ze aan of onder het vastgestelde prijsplafond zijn gekocht. Westerse verzekeraars en reders hebben een belangrijke rol in deze handel.