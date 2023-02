Werkgevers ov weigeren te onderhandelen tijdens staking

De werkgevers in het regionale openbaar vervoer willen tijdens de vijfdaagse staking van het personeel niet onderhandelen met de vakbonden, meldt werkgeversorganisatie VWOV. Voorzitter Fred Kagie zegt dat het laatste bod van tafel is.

Vanaf maandag wordt vijf dagen gestaakt in het ov, omdat de vakbonden het niet eens zijn met het bod van de werkgevers.

"Als we opnieuw zouden gaan praten, beginnen de onderhandelingen helemaal opnieuw", aldus Kagie. Hij zegt dat het eerdere bod van 8 procent loonsverhoging en andere maatregelen voor onder meer oudere werknemers van tafel is. "We hebben de vakbonden uitgelegd dat dit pakket de grens was van wat we konden bieden. Het is niet verantwoord om de kosten bij bedrijven nog hoger op te laten lopen. We willen allemaal dat de bus ook nog betaalbaar blijft."

Direct merkbaar

Volgens Kagie hebben de vakbonden het bod niet voorgelegd aan de leden, maar is meteen gevraagd naar actiebereidheid. Daarnaast wordt te weinig gekeken naar de overheidsmaatregelen die de inflatie dempen, aldus de voorzitter.

De voorzitter zegt dat acties binnen het openbaar vervoer direct merkbaar zijn. "Ook als het ov deels nog rijdt, zijn de reizigers van wie de bus niet rijdt de dupe. We zijn een hele zichtbare sector. Acties werken ontwrichtend en dat weten de vakbonden ook. Stakingen duperen reizigers op de dag zelf en ze hebben ook effect op het behoud van reizigers voor de lange termijn."