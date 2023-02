Nachttrein Amsterdam-Barcelona stap dichterbij

Vanaf 2025 rijdt er waarschijnlijk een slaaptrein tussen Amsterdam en Barcelona. Het plan daarvoor van het nieuwe spoorbedrijf European Sleeper krijgt een steuntje in de rug van de Europese Commissie, die heeft toegezegd voortvarend te zullen zijn met de bureaucratie. Dat schrijft De Volkskrant.

De kans is ook groot dat er meer treinen gaan rijden tussen Amsterdam en Londen. Inmiddels kunnen we vanuit Nederland rechtstreeks met de nachttrein naar Wenen, München, Innsbruck, Basel en Zürich. Vanuit Parijs kan je weer naar de Côte d'Azur met de nachttrein. En de European Sleeper nachttrein naar Berlijn en Praag volgt in de zomer.