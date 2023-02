Musk haalt met Twitter-abonnementen nog geen 1 procent binnen van beoogde jaarwinst

Twitterbaas Elon Musk wringt zich in allerlei populistische bochten om zijn 45 miljard dollar kostende speeltje winstgevend te krijgen, maar tot op heden is zijn huishoudboekje nog zo lek als een mandje.

Een van de manieren om zijn lening plus rente af te betalen – Musk moet alleen aan rente al 1 miljard dollar per jaar aftikken – is het 8 dollar per maand kostende blauwe vinkje dat hij eind vorig jaar heeft geïntroduceerd. Musk heeft zelfs aangegeven dat de helft van de winst van het socialmediabedrijf uiteindelijk hiervandaan moet komen, schrijft The Information.

Dit lukt op dit moment nog voor geen meter. Er zijn volgens het weblog slechts 180.000 betalende accounts in de Verenigde Staten (0,2 procent van alle actieve Amerikaanse gebruikers), wat het merendeel van alle gebruikers wereldwijd is. In totaal krijgt Twitter op deze manier een kleine 28 miljoen dollar per jaar binnen via de verkoop van abonnementen.

Het is een hele zware opgave om deze opbrengst naar de helft van de totale winst op te stuwen. Het lijkt erop dat gedurende dit jaar duurdere abonnementen worden uitgerold, zodat gebruikers geen reclames meer hoeven door te scrollen. Ook is er een 1000 dollar per maand-abonnement in de maak voor bedrijven die een gouden vinkje achter hun naam willen zien.

Wat de grote voordelen daarvan zijn, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk zullen je berichten dan opgedrongen worden aan een veel groter publiek. Andersom zul je dus mogelijk in de nabije toekomst in het luchtledige twitteren als niet-betalende gebruiker, terwijl je de ene na de andere reclame in je tijdlijn voorbij ziet komen.