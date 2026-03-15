Kijk en luister naar dit uitbundige roodborstje: de lente komt eraan!

Loading
Ze zijn overal alweer te horen momenteel, zingende roodborsten! Het is voor mij altijd een teken dat het voorjaar niet lang meer op zich laat wachten.
Langzaam keren veel vogelsoorten weer terug naar ons land. Vanochtend zag ik mijn eerste grutto's weer en hoorde ik de eerste tjftjaffen. Het voorjaar kan beginnen!
Waarom hebben steenuilen je bijna altijd door? Terwijl ik gewoon op de rijweg sta op bijna honderd meter van de vogel én er continu verkeer langskomt, lijkt de vogel alleen maar te kijken wat die man met de camera daar doet... Bijzondere vogels! Enjoy nature!