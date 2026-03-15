Kijk en luister naar dit uitbundige roodborstje: de lente komt eraan!

Terwijl het af en toe nog vriest in de ochtend is er een klein gevederd beestje dat ons aan de opkomende lente herinnert: het kleurrijke, zingende roodborstje.

Links en rechts zijn de sneeuwklokjes, narcissen en crocussen alweer opgekomen en natuurfotograaf Michael de Vries legt het allemaal vast op de gevoelige plaat. Hij heeft zijn pijlen vandaag gericht op een enthousiast fluitend roodborstje op een kale tak.

“Ze zijn overal alweer te horen momenteel, zingende roodborsten! Het is voor mij altijd een teken dat het voorjaar niet lang meer op zich laat wachten”, schrijft De Vries op zijn Twitter-kanaal, dat net als zijn Instagram-account vol staat met mooie natuurfoto's en video's.

"Langzaam keren veel vogelsoorten weer terug naar ons land. Vanochtend zag ik mijn eerste grutto's weer en hoorde ik de eerste tjftjaffen. Het voorjaar kan beginnen!", schrijft De Vries.

