Werknemers worden massaal in de gaten gehouden door baas: ‘Alles wordt gemonitord’

Bij bijna een op de vijf werkenden controleert de baas met software of hij aan het werk is, blijkt uit onderzoek van vakbond CNV. Bij een op de drie werknemers hangen er camera's op de werkvloer.

Bovendien zegt 16 procent van de 2600 ondervraagden dat hun werkgever met gps in de gaten houdt waar ze zich bevinden en 13 procent vermoedt dat het online surfgedrag wordt bijgehouden. Een op de tien wordt ook door zijn baas geconfronteerd met de bevindingen van de digitale monitoring.

CNV-voorzitter Piet Fortuin is geschrokken van de uitkomsten, vertelt hij in het AD. "De controledrift van werkgevers neemt in snel tempo toe. Privacy staat steeds meer bij het grofvuil.’’ Wat veel werknemers en werkgevers niet beseffen is dat het verboden is om zomaar iemand digitaal te volgen.

Bovendien is het niet erg bevorderlijk voor de werksfeer. Zo vertelt een ultrasoon controleur: "Mijn werkzaamheden zijn door mijn baas te controleren. Hij dreigt hier ook elke keer mee, door te zeggen: ik kan jou werk controleren." Zo kan hij precies zien hoelang iemand over zijn werkzaamheden doet. "Dat is geen prettige werksfeer.”

Een ander reageert: "Onze portofoon, auto en iPad worden gemonitord. Er wordt weinig rekening gehouden met de privacy. We moeten het maar slikken vanwege de ‘operatie‘. Maar waarom moet mijn werkgever weten waar ik continu ben?”