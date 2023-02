Huizenprijzen zakken hard, maar zo extreem als in 2013 wordt het niet

De huizenprijzen zijn aan het zakken, en hard ook. Zoveel is duidelijk, maar waar het ophoudt, daarover verschillen experts van mening. Volgens Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvesting aan de TU Delft, zouden de prijzen aan het eind van het jaar al stabiliseren.

In het laatste kwartaal van vorig jaar lagen de huizenprijzen gemiddeld 6,4 procent lager dan een jaar eerder. Met name de hoge rente, die is opgelopen tot 4,5 procent, leidde tot de prijsdalingen. Daarbovenop hadden huizenkopers last van de inflatie, waardoor ze in totaal zomaar 10 tot 15 procent minder konden lenen.

Consumenten zijn ondertussen in rap tempo voorzichtiger geworden: ze willen nu eerst hun oude huis verkopen voor ze een nieuwe aanschaffen. Het maakt dat de markt langzaam tot stilstand komt.

Toch gaat het niet overal beroerd. "Er is sprake van een dubbel beeld", aldus Boelhouwer bij RTL Z. Zo daalden de prijzen hard in steden als Amsterdam en Haarlem, maar werden huizen nog steeds duurder in Groningen, Zeeland en Overijssel.

Ook worden er minder huizen verkocht, maar is de situatie lang niet zo ernstig als tijdens de vorige crisis toen het aantal transacties halveerde, aldus Boelhouwer.

De verwachting van de hoogleraar is dat de huizenprijzen de komende kwartalen nog wat verder zullen dalen, maar dat de markt aan het eind van het jaar zal stabiliseren, mits de hypotheekrente niet verder oploopt.