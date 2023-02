Europese Commissie optimistischer over economie in de eurolanden

De Europese Commissie is minder pessimistisch over de economische vooruitzichten dit jaar in de EU dan in de herfst. Ze verwacht een gemiddelde groei van 0,9 procent voor de eurozone. In november hield ze het nog op gemiddeld 0,3 procent en vreesde ze voor een recessie in de maanden rond de jaarwisseling. Ook lijkt de inflatie over het hoogste punt heen. Die zakt in 2023 naar gemiddeld 5,6 procent in de eurolanden, stelt de commissie in haar jaarlijkse winterprognose. Het dagelijks EU-bestuur schat ook het Nederlandse groeipercentage op 0,9 procent voor 2023, dat naar verwachting zal aantrekken tot 1,3 procent in 2024. Nederland blijft kampen met een tekort aan arbeidskrachten en de bedrijfsinvesteringen blijven naar verwachting zwak. De inflatie in ons land zakt dit jaar naar 4,5 procent en in 2024 naar 2,7 procent. Het vertrouwen in de veerkracht van de Europese economie lijkt, ondanks de onzekerheid over de aanhoudende oorlog in Oekraïne, in Europa weer aan het herstellen, aldus de commissie. Ze waarschuwt wel voor "sterke tegenwind" in 2023. Consumenten en bedrijven blijven geconfronteerd met hoge energierekeningen. Ook zonder energie- en voedselprijzen mee te tellen, blijft de koopkracht van huishoudens onder druk staan. Gedeeltelijke compensatie koopkrachtverlies In Nederland zal koopkrachtverlies maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door hogere lonen en ondersteunende maatregelen door de overheid, denkt de commissie. Daardoor zullen consumenten de hand nog op de knip houden. De commissie schat dat het gemiddelde groeipercentage in de eurolanden over 2022 uitkomt op 3,5 procent. Voor Nederland zou dat 4,4 procent zijn, na een "kleine krimp" in de economische bedrijvigheid in het derde kwartaal en naar verwachting stagnatie in het vierde kwartaal.