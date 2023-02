Oliebedrijven stoppen met investeren in duurzaamheid, want fossiele brandstof rendeert veel beter

Europese oliegiganten Shell, BP en TotalEnergies beloofden veel te investeren in hernieuwbare energie. Ze presenteerden zichzelf opeens als voorloper in de duurzaamheidstransitie. Hier zijn ze echter op teruggekomen, vanwege de hoge olie- en gasprijzen.

De Amerikaanse oliereuzen Chevron en ExxonMobil kondigden al aan geen cent meer te steken in groene energie. Ze concentreren zich de komende jaren volledig op het winnen van meer olie en gas. De aandeelhouders, die toch al hun buikje rond aan het eten zijn met de exorbitante winstuitkeringen van de afgelopen jaren, ontvingen dit nieuws met gejuich.

De aandelenkoersen van Europese oliebedrijven blijven achter bij hun Amerikaanse concurrenten; iets wat beursanalisten wijten aan het investeren in duurzame energie. De Europeanen vrezen dat ze slachtoffer worden van een vijandige bedrijfsovername als hun beurskoers te ver achterblijft.

Mark van Baal probeert met de aandeelhouders van Follow This oliemaatschappijen te vergroenen. “De oliemaatschappijen staan al tijden op de rem als het om verduurzaming gaat. Dit businessmodel willen ze zo lang mogelijk vasthouden, zeggen ze zelf.” Hiermee schieten ze zichzelf in de voet, zegt Van Baal in het AD. “Nu is er geld om te investeren in verduurzaming. Ze hadden al veel eerder moeten overstappen op duurzame energie. Dan was er helemaal geen energiecrisis geweest.”

Van Baal ziet dat steeds meer aandeelhouders Follow This steunen en probeert de oliemaatschappijen zo te dwingen om een groenere koers te varen. Hij brengt resoluties in op aandeelhoudersvergaderingen en die kregen de laatste jaren steeds meer steun, maar nu ziet hij de steun wegvallen. Levenszekerheid is belangrijker dan verduurzaming, is het argument dat hij vaak hoort. Van Baal doet er alles aan om het initiatief terug te krijgen, maar het mag duidelijk zijn dat hij de macro-economische wind flink tegen heeft.