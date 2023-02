Economie groeit weer en harder dan in buurlanden

Even leken we af te stevenen op een recessie na een kleine krimp in het derde kwartaal van vorig jaar, maar dat gevaar is afgewend: de economie groeit weer. Er kwam 0,6 procent bij in het laatste kwartaal.

Vooral de huishoudens gaven meer uit en ook de export nam toe, blijkt uit de nieuwste CBS-cijfers. Dat is een meevaller voor economen, die misschien wel een recessie hadden verwacht, maar daarvoor moet de economie twee kwartalen op rij krimpen en dat is niet gebeurd.

Onze buurlanden deden het beduidend slechter: in België en ook Frankrijk bedroeg de groei slechts 0,1 procent en in Duitsland kromp de economie zelfs met 0,2 procent. In het Verenigd Koninkrijk bleef de schade ondanks de Brexit beperkt tot een groei van precies 0 procent, wat ook het gemiddelde is voor de EU.

Belangrijkste pijler onder de Nederlandse groei is de export, die met maar liefst 2,4 procent steeg. Ook consumenten durfden weer iets meer de portemonnee te trekken en gaven 0,9 procent meer uit. Verder stegen de overheidsbestedingen licht met 0,4 procent en namen bedrijfsinvesteringen met 0,5 procent toe. Vooral de bouw en de zakelijke dienstverlening groeiden in het laatste kwartaal van 2022.