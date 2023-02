Gasprijs zakt voor het eerst in 17 maanden onder 50 euro

De Europese gasprijs is vrijdag verder gedaald en zakte voor het eerst in zeventien maanden onder de 50 euro per megawattuur. De daling volgt op het groeiende vertrouwen dat Europa genoeg voorraden heeft om de winter door te komen zonder rantsoeneringen van de brandstof. Op de belangrijke Amsterdamse gasbeurs daalde de prijs per megawattuur vrijdagochtend met bijna 5 procent tot 49,50 euro. Dat is de laagste prijs sinds eind augustus 2021. De gasprijs is dit jaar al 35 procent gedaald. Op het hoogtepunt van de energiecrisis eind augustus vorig jaar moest nog ruim 300 euro per megawattuur worden betaald.