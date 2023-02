Lufthansa schrapt ook deze zomer vluchten door personeelstekort

De Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa heeft ook dit jaar niet genoeg personeel om alle geplande vluchten uit te voeren. Daardoor snijdt de onderneming in het vluchtschema voor de zomer. "Het is op meerdere plekken in Europa niet gelukt om het personeelstekort te boven te komen", aldus een woordvoerder van Lufthansa.

Lufthansa kon niet zeggen hoeveel vluchten geschrapt gaan worden. Volgens zakenblad WirtschaftsWoche worden er tussen eind maart en eind oktober, wat in de luchtvaart geldt als de zomerperiode, 34.000 minder vluchten uitgevoerd dan aanvankelijk gepland. De maatschappij heeft de keuze gemaakt om reizigers ver van tevoren duidelijkheid te geven in plaats van op het laatste moment annuleringen te moeten doorvoeren.

Lufthansa had afgelopen jaar ook al last van een tekort aan met name grondpersoneel. Dat leidde tot lange rijen en vertragingen en vele annuleringen op Duitse vliegvelden. Ook op Schiphol waren de problemen groot, maar daar lijken de grootste problemen dit jaar verholpen. Wel gaat Schiphol de komende maanden op drukke dagen waarschijnlijk weer een reizigersplafond instellen om te grote drukte te voorkomen.