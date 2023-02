De sancties tegen Rusland leveren weinig op

De sancties tegen Rusland moest Poetin tot inkeer brengen. Na een jaar is duidelijk: dat is niet gelukt.

Het effect van sancties wordt stelselmatig verkeerd ingeschat, menen experts.

Het Internationaal Monetair Fonds voorspelt volgens het FD zelfs dat de Russische economie de komende twee jaar weer met ruim 2% groeit. 'Dat komt mede door stijgende energieprijzen, en doordat het land veel sluipwegen vindt om sancties te ontwijken', stelt hoogleraar internationale economie aan de Rijksuniversiteit Groningen Steven Brakman in het FD.

Twintig Russische miljardairs zijn nu ongeveer $ 10 miljard rijker dan een jaar geleden, blijkt uit de dagelijks schommelende Billionaires Index. Het aangedikte vermogen wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende beurskoersen.

Volgens recente schattingen is voor € 19 miljard aan bezit van oligarchen bevroren in de Europese Unie, en € 33 miljard van de Russische centrale bank. Maar tekenend is dat dit bedrag na verloop van tijd is gaan dalen. Nederland heeft ongeveer €100 miljoen aan tegoeden weer vrijgegeven nadat oligarchen met succes ontheffingen hadden aangevraagd of zakelijke belangen hadden geherstructureerd.