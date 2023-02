ACM-baas waarschuwt dat tijd van goedkoop gas voorbij is

Ondanks dat de gasprijs de afgelopen weken fors is gedaald en vrijdag voor het eerst sinds lange tijd weer onder de vijftig euro per megawattuur zakte, waarschuwt ACM-baas Martijn Snoep in een interview met De Telegraaf dat de tijd van goedkoop gas niet meer terugkeert.

"Laat dalende gasprijzen ons niet in slaap sussen. De tijd van goedkoop gas komt niet meer terug. Wij houden er rekening mee dat er geen gas meer uit Rusland en Groningen komt, en dat we niet meer gas uit Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk krijgen. En dat lng straks in grotere mate naar China gaat", zegt de voorzitter van marktwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) tegen de krant.

Een aantal energiebedrijven ging de afgelopen tijd failliet en er zijn volgens Snoep maatregelen genomen om te voorkomen dat nog meer stroomleveranciers omvallen. "We zitten er inmiddels veel dichter bovenop om te zien of ze voldoende vlees op de botten hebben om faillissementen te voorkomen. Waar we zorgen hebben, dwingen we ze om hun buffers aan te vullen. Ook de toelatingseisen zijn aangescherpt. We hebben nu meer energiebedrijven die tegen een stootje kunnen."

Ondanks dat het in zijn ogen nu goed gaat, kan hij nieuwe faillissementen niet uitsluiten. "Wij willen daarom een apart fonds voor slachtoffers, mocht er een faillissement komen. Zeker mensen met een krappe beurs kunnen, als een paar maanden voorschot wegvalt, flink in de problemen komen. Ik pleit daarom voor een noodfonds dat de reisbranche en de banken al kennen. Je krijgt dan in ieder geval je geld terug."