Wat een einde van de EU ons zou kosten

Als de Europese Unie zou worden opgeheven, zou het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking drastisch dalen. Dit is het resultaat van een studie uitgevoerd aan het Ifo Instituut in München. Het welvaartsverlies in de grote "zuidelijke" economieën Italië en Frankrijk met 4,1 procent het laagst was, in kleine landen met veel handel, zoals Nederland, zou het meer dan 7,7 procent zijn. Het bbp per hoofd van de bevolking zou het sterkst dalen in Malta (minus 19,4 procent), met dubbelcijferige verliezen in Luxemburg, Estland, Slowakije, Hongarije en België.