CEO die Philips bijna kapot maakte krijgt miljoenen bonus

Als werknemer van een bedrijf kan je maar beter niet te veel fout doen, maar voor een topman ligt dat anders. Onder het bewind van Frans van Houten verloor Philips 80 procent van zijn waarde en maakte het hoge verliezen, door de productie van ondeugdelijke medische producten.

Philips heeft over 2022 een verlies geleden van € 1,7 miljard.

Philips meldde dinsdag in zijn jaarverslag dat Van Houten over 2022 een beloning van € 1,7 miljoen heeft ontvangen, waarvan € 450.000 bestaat uit bonussen. De prestatiebeloning zal de komende jaren nog oplopen tot enkele miljoenen euro's. Van Houten heeft geweigerd om af te zien van zijn bonussen, zo blijkt uit het jaarverslag. Dat was hem gevraagd omdat er niets te vieren valt voor Philips dat zijn bewind mogelijk niet te boven komt.

Directeur Gerben Everts van de VEB, de bond van beleggers, stelt dat de Philips-commissarissen de bonus voor Van Houten op nul hadden moeten zetten, schrijft het FD. De weigering van Van Houten om van zijn bonus af te zien, is voor de VEB reden om bij Philips aan te dringen op 'ontslag op staande voet' voor Van Houten. De voormalig topman staat nog tot eind april als adviseur op de loonlijst van Philips.