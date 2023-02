Supers stoppen met plastic en papieren zakjes groenten en fruit

Lidl, Jumbo, Plus en Aldi stoppen dit jaar met de gratis plastic en papieren wegwerpzakjes voor groenten en fruit. In plaats daarvan kunnen klanten herbruikbare zakjes kopen die ze thuis kunnen wassen. De supermarkten hebben dit met de overheid en bedrijven in de kunststofsector afgesproken in het Plastic Pact NL. Vorig jaar deed Albert Heijn al wegwerpzakjes in de ban.

De winkelketens willen het gebruik van plastic verminderen en herbruikbare zakjes normaal maken. "De consument moet er zo snel mogelijk aan wennen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk supermarktketens meedoen", zegt Carlijn Röell, directeur van het Plastic Pact NL. Met deze maatregel verwachten de vier supermarkten en Albert Heijn, ook deelnemer in het Plastic Pact NL, elk jaar zo'n 126 miljoen plastic zakjes en 10 miljoen papieren zakjes te besparen.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van onder meer milieu wil dat andere supermarkten ook stoppen met wegwerpzakjes. "Hoe minder afval we met zijn allen in de keten brengen, hoe minder we uiteindelijk moeten verwerken. Ik omarm daarom dit initiatief van Nederlandse supermarkten."