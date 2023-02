We willen allemaal op vakantie: in januari recordaantal boekingen

Niet eerder zijn er zoveel boekingen binnengekomen in januari als dit jaar, constateert het AD. Zelfs afgezet tegen de periode voor corona in 2019, dat bij de meeste reisbedrijven de boeken in ging als een buitengewoon goed jaar, is een stijging te zien van 13 procent. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek dat onderzoeksbureau Gfk in opdracht van de reisbranche uitvoerde onder meer dan 40.000 consumenten.

De nieuwste cijfers bewijzen dat Nederlanders de angst voor corona achter zich hebben gelaten, zegt voorzitter Frank Oostdam van de ANVR. Dat beaamt reisexpert Kees van der Most van onderzoeksbureau Trends & Tourism in het AD. ,,Dit laat zien hoe belangrijk vakantie voor Nederlanders is."