ABN AMRO: geen recessie, wel minder economische groei

De economie zal dit jaar niet krimpen, maar de groei loopt wel terug. Dat verwacht ABN AMRO. De bank voorziet dit jaar een groei van 1,2 procent en volgend jaar een groei van 1,3 procent. De afgelopen twee jaar kenden een groei van meer dan 4 procent.

De laatste maanden van vorig jaar waren beter dan verwacht en dat stuwt ook de groei voor dit jaar, voorzien economen van de bank. Zo viel de energiecrisis mee: de energieprijzen zijn snel gedaald en de gasvoorraden goed gevuld. Ook is er veel minder gas gebruikt. Verder groeide de economie door investeringen en uitvoer. Maar bovenal bleven huishoudens optimistisch, ondanks de inflatie, en groeide de consumptie. Dat de groei dit jaar toch laag blijft, komt mede door aanhoudende inflatie. Die zakt weliswaar, onder meer door het prijsplafond op energie, maar de inflatie verspreidt zich ook van energie naar andere producten. Consumentenprijzen stijgen dit jaar dan ook met 4,4 procent en volgend jaar met 4 procent, becijfert de bank. De hogere rentes, waarmee centrale banken de inflatie proberen te beteugelen, remmen de Nederlandse economie ook. Geld lenen kost daardoor meer geld, wat een weerslag heeft op de huizenmarkt en investeringen, stelt ABN AMRO. Ook zorgen recessies in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en in de eurozone waarschijnlijk voor minder vraag naar Nederlandse producten. Wel stijgen de lonen volgend jaar verder, verwacht de bank. De arbeidsmarkt blijft krap en in recent afgesloten cao's zijn lonen al flink omhoog gegaan. Ook stut de lage werkeloosheid de economie. Verder wisselen meer mensen van baan, aldus de bank. Dit leidt tot "een efficiëntere verdeling van schaarse arbeid, wat iets van verlichting kan verzorgen in tijden van krapte".