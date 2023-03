Hoe herken je toxisch gedrag op je werk? En wat kan je er tegen doen?

Van giftige leiders worden werknemers ziek. Zo was het verloop bij DWDD heel erg hoog. Hoe kan je als werknemer een slechte of toxische baas herkennen en hoe ga je daar het best mee om?

Een deskundige in HLN: “Bij goed leiderschap gaat er aandacht naar de drie psychologische basisbehoeften van werknemers: autonomie, betrokkenheid en competentie, kortweg ABC. Toxische leiders werken deze ABC-principes tegen. We zien dat vooral aan hun de passieve stijl: geen beslissingen kunnen nemen of uitstellen, een zekere laisser-faire zonder duidelijk kader voor de werknemers.”

Werknemers hebben het meestal snel in de gaten, maar weten soms niet of het ook aan hen ligt. "Meestal herkennen werknemers slecht leiderschap zeer snel. Ze voelen het aan de manier waarop ze hun dag afsluiten. Ze ervaren bijvoorbeeld meer stress en zijn prikkelbaar. Het is alleen niet zo eenvoudig om je vinger op de precieze oorzaak te leggen.”

Belangrijk is iets te ondernemen zodra je denkt dat je baas een giftige uitwerking heeft,

“Hoe langer je wacht, hoe moeilijker het wordt. De stress stapelt zich op en zal een rationeel gesprek in de weg staan. Aan de andere kant is het voor de andere persoon ook niet eerlijk om plots met een emmer aan argumenten af te komen.”

Als toxisch leiderschap niet wordt bijgestuurd, maken mensen al snel de keuze om het bedrijf te verlaten. “Goed leiderschap is dus meer dan ooit belangrijk, want elk bedrijf zoekt kwalitatieve medewerkers. Zorg je daar niet voor, dan vallen mensen uit of verlaten ze het bedrijf.”