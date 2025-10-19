VS: Hamas plant een aanval

De Verenigde Staten hebben een waarschuwing afgegeven dat Hamas mogelijk op het punt staat de onlangs overeengekomen wapenstilstand te doorbreken. V olgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er geloofwaardige berichten dat Hamas een aanval op Palestijnse burgers plant, wat een ernstige schending van het wapenstilstandsakkoord zou zijn en het vredesproces zou ondermijnen. De VS en de andere landen die betrokken zijn bij het waarborgen van het akkoord roepen Hamas op zich aan de afspraken te houden. Mocht Hamas alsnog tot een aanval overgaan, dan zullen er maatregelen worden genomen om burgers in Gaza te beschermen en de rust te bewaren.

In eerdere onderhandelingen in Egypte bereikten Israël en Hamas onlangs een akkoord over de eerste fase van een nieuw vredesplan. Daarbij zijn twintig nog levende Israëlische gijzelaars vrijgelaten in ruil voor bijna 2000 Palestijnse gevangenen. Israël vindt echter dat Hamas te traag is met het overdragen van de lichamen van omgekomen Israëliërs. Hamas zegt dat het lokaliseren van stoffelijke overschotten lastig is door de vernietiging in Gaza. Zaterdagavond heeft Hamas twee dode lichamen van gijzelaars aan Israël overgedragen via het Rode Kruis.

Ondertussen laait de discussie op over het openen van de grensovergang bij Rafah tussen Gaza en Egypte. Israël verbindt de opening aan de overdracht van alle lichamen van Israëlische gijzelaars. De Palestijnse ambassade in Egypte meldde dat Rafah maandag heropend zal worden.

Daarnaast is bekendgemaakt dat de Bundeswehr (Duitse krijgsmacht) drie militairen naar Zuid-Israël stuurt om te helpen bij het monitoren van het vredesproces en om deel te nemen aan een internationale stabiliseringsmissie.

Ten slotte benadrukt Hamas op de eerste sterfdag van de vorig jaar gedode leider Jihia al-Sinwar haar voornemen om de strijd tegen Israël voort te zetten, ondanks de huidige wapenstilstand. De organisatie wijst een twee-staten-oplossing af, en verlangt naar een islamitische staat op het volledige grondgebied van historisch Palestina.

Veel van deze berichten zijn afkomstig van direct betrokken partijen en kunnen niet onafhankelijk worden geverifieerd.