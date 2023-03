Criminele bende trekt rekening van meer dan honderd hoogbejaarden leeg via banktruc

Vier Rotterdamse criminelen die zich voordeden als bankmedewerkers en zo vele 80-plussers berooid achterlieten, zijn opgepakt door de politie. Er zijn 18 aangiftes gedaan met opgeteld een schade van 50.000 euro, maar dit is waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg.

De politie spreekt over een georganiseerde bende die het specifiek op hoogbejaarden en hun bankrekeningen gemunt had. “Er werd de ganse dag gebeld naar mensen om te proberen ze op te lichten. Veel mensen trapten er niet in, maar een aantal wel. Het geld ging meteen op aan dure spullen zoals telefoons en merkkleding”, vertelt een rechercheur die onderzoek deed naar de berovingen aan de Telegraaf.

Namen en nummers werden op het dark web gekocht om daarna toe te slaan. De slachtoffers achterlatend met een gevoel dat ze niemand meer kunnen vertrouwen, waardoor ze nog meer geïsoleerd raken. Ze maakten alleen al in de regio Rotterdam vier tot vijf slachtoffers per week.” Mogelijk worden in de komende weken nog meer handlangers opgepakt.

Bankpas oppikken

Ze hadden een vast stramien wat begon met een telefoongesprek. “Er zou iets mis zijn met hun rekening en er moest snel worden gehandeld. De nepbankmedewerker ’hielp’ de slachtoffers en zou de rekening blokkeren. Vervolgens werd verteld dat de bankpassen vervangen moesten worden. De oude passen werden opgehaald”, legt de rechercheur uit. De ouderen kregen zelfs een code, die de ophaler aan de deur moest reproduceren. “Het cijfer zou zijn bedoeld als controle zodat het slachtoffer zeker wist dat de pas gerust kon worden afgegeven. Allemaal slinkse trucjes om het vertrouwen van slachtoffers te winnen.”

De getroffen ouderen kregen naast de materiële schade ook veel psychologisch leed te verhapstukken. “Ik had een slachtoffer van boven de 100 en die vertrouwt niemand meer. Er stonden geüniformeerde agenten voor haar deur, maar ze geloofde dat niet en belde de politie. Ze doet voor niemand meer open en neemt geen telefoon meer op”, besluit de politie-agent.