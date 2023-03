Economen: piek inflatie in supermarkt op zijn vroegst in de zomer

Boodschappen in de supermarkt en bijvoorbeeld een etentje in een restaurant of een vakantie blijven komende maanden waarschijnlijk nog flink in prijs toenemen. Economen van ING en ABN AMRO zeggen in gesprek met het ANP dat het nog minstens tot halverwege dit jaar duurt voor de voedingsmiddeleninflatie haar piek heeft bereikt. "En voor diensten als de horeca gebeurt dat waarschijnlijk daarna pas, want de prijzen daarvan worden vooral gedreven door de lonen. En de loonstijgingen nemen de laatste tijd alleen maar toe", stelt ING-econoom Marcel Klok. Jan-Paul van de Kerke van ABN AMRO merkt op dat consumenten ook nog steeds flink blijven kopen, ondanks dat veel producten vorig jaar al stevig in prijs omhoog zijn gegaan. Dat is volgens hem te danken aan de energiesteun van de overheid, maar ook aan de sterke arbeidsmarkt. "Als je zeker bent van je baan ben je ook geneigd meer uit te geven."Nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wezen donderdag uit dat de inflatie in februari weer is toegenomen, na een afzwakking van de prijsstijgingen in januari. Dat komt volgens de economen vooral doordat fabrikanten de gestegen energieprijzen en duurdere grondstoffen met vertraging doorberekenen. Mede door het energieprijsplafond van de overheid liggen de energieprijzen zelf inmiddels juist wat lager dan een jaar terug. Klok legt uit dat de prijsstijgingen in de supermarkt lang beperkt bleven doordat de prijzen in het schap contractueel vaak voor langere tijd zijn afgesproken met de fabrikant. Daardoor ontstaat nu de situatie dat de energieprijzen zelf en ook veel grondstofprijzen in de wereld weer omlaaggaan, terwijl consumenten in de winkel in Nederland toch duurder uit zijn.Beide economen houden voorlopig vast aan hun eerdere voorspellingen voor de inflatie in heel dit jaar. Door het drukkende effect van de energieprijzen en de verwachting dat de piek voor boodschappen en diensten op een gegeven moment toch bereikt moet zijn, gaan ze uit van een stevige afname van de inflatie ten opzichte van vorig jaar. "Vorig jaar ging het om een inflatie van 10 procent. Dit jaar wordt dat waarschijnlijk 4 of 4,5 procent. Duidelijk lager, al blijft de inflatie daarmee nog steeds vrij hoog", geeft Klok aan. Van de Kerke wijst er wel op dat de ramingen nog door veel onzekerheid zijn omgeven. Diezelfde onzekerheid is volgens hem ook van invloed op ondernemers. "Veel bedrijven zijn terughoudend om prijsdalingen van grondstoffen, als die er zijn, door te berekenen aan de consument omdat ze niet weten wat hun nog te wachten staat."