De rente op de markten gaat razendsnel omhoog

Wie dacht dat de rentestijging tijdelijk was heeft zich vergist. Nu de inflatie hardnekkiger blijkt, zal de rente hoog blijven en verder stijgen, schrijft het FD. De tijden zijn voorbij dat geld niets kostte, dat bedrijven de gekste plannen gefinancierd kregen, huishoudens een hypotheek konden krijgen met een looptijd van tien jaar en een rente van minder dan 1%.

Het angstbeeld vormt de jaren zeventig. Toen volgde loonstijgingen de prijsstijgingen, en door de hogere lonen stegen de prijzen verder, enzovoort. Eind jaren zeventig ontstond daardoor een loon-prijsspiraal die pas definitief om zeep werd geholpen nadat Centrale Banken hun beleidsrentes tot wel 14% hadden opgevoerd.

Van die spiraal is nog geen sprake. 'Maar één ding is duidelijk,' zei Bundesbank-president Joachim Nagel deze week, 'de voor maart aangekondigde rentestap zal niet de laatste zijn. Ook daarna kunnen nog forse stappen nodig zijn.'

Op de hypotheekmarkt is de rente verviervoudigd, van 1 procent naar boven de 4 procent en het eind is nog niet eens in zicht.