Hypotheekrente vliegt omhoog. En dat gaat nog wel even door

Afgelopen week verhoogden hypotheekverstrekkers de rente met gemiddeld 0,15 procent, met uitschieters tot 0,40 procent. En het einde is nog niet in zicht.

Het maakt ook nauwelijks nog uit of je kiest voor een variabele rente of hem voor tien jaar vastzet. "Beleggers verwachten dat de marktrentes zullen oplopen. In maart en mei maakt de ECB waarschijnlijk weer een rentestap en de hypotheekrente stijgt dan mee”, zegt Oscar Noorlag van adviesketen Van Bruggen tegen De Telegraaf.

De ECB hoopt zo nog steeds de hoge inflatie te beteugelen. "De energieprijzen zijn uit de inflatie gelopen, die zijn namelijk niet meer gestegen in vergelijking met vorig jaar”, zegt Van Bruggen. "Dat betekent dat de hoge inflatie komt doordat producenten hogere prijzen vragen en door gestegen lonen. De inflatie daalde een aantal maanden, maar is nu in de meeste Europese landen weer gestegen. In reactie daarop zullen de rentes waarschijnlijk nog wel even oplopen. Ik denk dat de hypotheekrente de komende maanden eerder omhoog zal gaan dan omlaag.”

De marktrentes lopen momenteel met 0,10 tot 0,20 procent op. "De hypotheekrente zal in datzelfde tempo stijgen, of zelfs harder. De marges zijn momenteel namelijk heel erg klein.” Als je nu een hypotheek afsluit, betaal je 4,19 procent rente met nationale hypotheekgarantie, zonder is de rente 4,67 procent.