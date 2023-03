Deze twee zaken zijn het belangrijkst voor sollicitanten

Wie een baan zoekt, heeft het voor het uitzoeken. Werkgevers moeten er dus alles aan doen om mensen binnen te halen. Want die zijn kritisch: werkzoekenden selecteren vooral op salaris en flexibiliteit.

Vacaturesite Indeed deed onderzoek naar de meest ingevulde zoektermen en concludeert dat er steeds vaker gefilterd wordt op salaris. Op ’50.000 euro’ werd 165% meer gezocht, ’40.000 euro’ 147% meer, naar ’80.000 euro’ werd 134% meer gezocht, ’100.000 euro’ 129% meer en ’60.000 euro’ 105% meer. Volgens Indeed doen werkgevers er dan ook goed aan het salaris te vermelden in hun vacature.

Daarnaast eisen werknemers flexibiliteit en met name de mogelijkheid tot thuiswerken. Ze zochten 170 procent vaker op 'remote werken' en 110 procent meer op 'thuiswerk'. Ook zochten ze veel vaker op werk waarvoor geen ervaring vereist is en parttime en avondwerk. "Een indicatie dat bij sommige werkzoekenden de nood aan de man is”, zegt Stan Snijders van Indeed.