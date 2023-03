Frits van Eerd keert niet terug als topman van Jumbo

Frits van Eerd keert niet terug als topman van supermarktketen Jumbo. Van Eerd is verdachte in een witwaszaak en had zijn functie al tijdelijk neergelegd. Volgens Jumbo heeft hij besloten niet meer terug te komen als bestuursvoorzitter. Van Eerd wordt nu opgevolgd door Ton van Veen die al tijdelijk leiding gaf aan het directieteam van Jumbo. In september werd bekend dat Van Eerd was opgepakt als verdachte in een witwasonderzoek door de FIOD en het Openbaar Ministerie. Daarbij werden op meerdere plekken in Nederland doorzoekingen gedaan. Invallen vonden plaats in de woning van Van Eerd in Heeswijk-Dinther, maar ook op plaatsen in Groningen en Drenthe. Jumbo verklaarde dat het onderzoek niet gericht is op het supermarktbedrijf zelf. Het onderzoek van het OM is nog niet afgerond. "Frits is de afgelopen maanden tot het besluit gekomen dat hij, ook na een voor hem positieve afronding van dat onderzoek, niet meer wil terugkeren als CEO van Jumbo", aldus een verklaring van het bedrijf. Van Veen werkt sinds 2004 bij Jumbo. Hij was eerder financieel topman en commissaris bij het bedrijf. Colette Cloosterman-van Eerd wordt president-commissaris. Zij volgt hiermee haar vader en grondlegger Karel van Eerd op, die in december vorig jaar is overleden.