Verkoop draadloze oordoppen en headphones ingestort: ‘Consument trekt broekriem aan’

Dat de smartphonemarkt de afgelopen maanden is ingestort, dat wisten we al. Nu blijken consumenten ook geen oren meer te hebben naar koptelefoons en slimme draadloze oordopjes, meldt onderzoeksbureau Canalys.

Apple laat een daling van 30 procent zien van hun AirPods-sales vergeleken met een jaar geleden, maar ze blijven wel de grote marktleider in het segment met een marktaandeel van 36 procent. Het Chinese Xiaomi is helemaal aan het bibberen na een daling van 49 procent in de verkoopcijfers afgelopen kwartaal. Ook bij Samsung verkopen ze een kwart minder Galaxy Buds, eenzelfde krimp als hun zustermerken JBL en Harman. Alleen het Chinese Oppo mocht een plusje van 11 procent noteren.

Vooral in Azië zakte de verkoop in en ook in de opkomende markt India is volgens Canalys 'het hoogtepunt bereikt'. In West-Europa was er een 'bescheiden' afname te zien. “De concurrentie neemt steeds meer toe. Bekende merken worden gedwongen om te strijden voor marktaandeel en om zich meer te onderscheiden om op te vallen, terwijl consumenten de broekriem aanhalen”, legt Canalys-onderzoeksanalist Sherry Jin uit aan Bright.