Mannen verdienen nog steeds meer dan vrouwen. Zeker in Nederland

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft onverminderd groot. Er zijn landen waar mannen en vrouwen bijna even veel verdienen zoals België en Spanje, maar in Nederland valt er nog een wereld te winnen.

Volgens cijfers van de OESO is de loonkloof het grootst in Zuid-Korea, waar mannen ruim 30 procent meer verdienen dan vrouwen. Ook in Japan is het verschil enorm: de loonkloof is er 22 procent. Daarna volgen al vrij snel landen als de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk waar vrouwen zeker 15 procent minder verdienen dan mannen.

Ook Duitsland (14,2 procent) en Nederland (13,2 procent) zitten nog ruim boven het OESO-gemiddelde van net geen 12 procent. Opmerkelijk genoeg hebben onze zuiderburen het een stuk beter voor elkaar: in België is de loonkloof maar 1,2 procent. Ook in Spanje gaat het uitstekend. Daar verdienen mannen slechts 3,7 procent meer dan vrouwen. Maar voor het overgrote deel van Europa is er dus werk aan de winkel

Bekijk hieronder de cijfers van alle OESO-landen: