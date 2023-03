ING en ABN AMRO hard omlaag op beurs door zorgen om Credit Suisse

ING en ABN AMRO zijn woensdag net als andere Europese banken flink onderuitgegaan op de beurs. Beleggers maken zich vooral grote zorgen om Credit Suisse, dat flink in de financiële problemen lijkt te zitten. Daardoor leeft de vrees dat andere banken ook met moeilijkheden te maken kunnen krijgen.

De grootste Nederlandse banken leverden elk bijna 10 procent aan beurswaarde in. Elders in Europa gingen Deutsche Bank en BNP Paribas flink omlaag. In Zürich kelderde Credit Suisse 24 procent. De door schandalen geplaagde Zwitserse bank staat al langere tijd onder druk doordat klanten geld van hun rekeningen blijven halen door zorgen over de toekomst van de bank.

Ook zei de voorzitter van Saudi National Bank, de grootste aandeelhouder, niet nog meer te willen investeren in Credit Suisse. Vooral die uitspraak zorgde voor onrust in de bankensector. De handel in het aandeel Credit Suisse werd daarbij een aantal keren onderbroken. Volgens zakenkrant Financial Times heeft Credit Suisse de Zwitserse centrale bank al verzocht om publiekelijk steun te betuigen aan het financiële concern. The Wall Street Journal meldde op zijn beurt dat de Europese Centrale Bank (ECB) al bij andere banken aan het navragen is wat hun banden zijn met Credit Suisse.

Beursdalingen

Door de zorgen over de bankensector gingen vrijwel alle beursfondsen in Amsterdam omlaag. De AEX-index sloot 2,9 procent lager op 716,47 punten. De MidKap kelderde 4,6 procent tot 930,70 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs raakten tot bijna 4 procent kwijt. Verder zakten de olieprijzen met zo'n 7 procent en verloor de euro flink ten opzichte van de dollar. Tegelijk ging de prijs van goud, dat als veilige haven wordt beschouwd in onzekere tijden, juist omhoog.

"Bij Credit Suisse is echt reden tot zorg", zegt analist Jos Versteeg van InsingerGillissen. Gezien het grote belang van de bank in het financiële systeem verwacht hij dat binnen niet al te lange tijd bekend zal moeten worden hoe Credit Suisse wordt gered. Hij sluit niet uit dat er ook Nederlandse partijen blootstelling hebben aan Credit Suisse, maar heel groot zal die verwevenheid volgens hem ook weer niet zijn. "We weten al jaren dat Credit Suisse heel risicovol is. Daar zal niemand echt grote posities in hebben."

Amerikaanse bankfaillissementen

De onrust volgt op het faillissement van twee banken in de Verenigde Staten afgelopen weekend, Silicon Valley Bank en Signature Bank. Maar kenners wijzen erop dat de problemen daar eigenlijk losstaan van de situatie rond Credit Suisse. "We denken niet dat de gebeurtenissen in de VS hebben geleid tot besmetting in Europa", zegt deskundige Suvi Platerink Kosonen van ING. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) geeft desgevraagd geen commentaar op de ontwikkelingen.