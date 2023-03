Na problemen bij Amerikaanse banken en Credit Suisse is er weer angst voor bankencrisis

Woensdag verloor Credit Suisse bijna een kwart van zijn beurswaarde, nadat de grootste aandeelhouder, de Saudi National Bank, bekendmaakte niet meer geld te steken in de dubieuze Zwitserse bank. Het zorgde voor grote onrust: is een nieuwe bankencrisis aanstaande?

Die vraag is niet zo gek, aangezien Credit Suisse een zogenoemde 'systeembank' is: als de bank omvalt kan dit tot grote problemen leiden in de hele financiële sector. Daarnaast zijn er onlangs drie Amerikaanse banken failliet gegaan: Signature, Silvergate en Silicon Valley Bank. En vooral die laatste veroorzaakte opschudding.

Toch is de vrees voor een nieuwe bankencrisis niet nodig, denkt beursanalist Corné van Zeijl. "Het is vooral een sentimentskwestie", legt hij in het AD uit. "Bij SVB en Credit Suisse spelen andere problemen. Angst is een emotie, rationeel is het nu niet.” Hij ziet het nu dan ook niet gebeuren dat er een bank omvalt. "Toen het in 2008 gebeurde, hebben we geleerd dat dat heel veel geld kostte. Overheden zullen ten koste van alles een bank redden. Dat gebeurt nu ook bij SVB; de Amerikaanse overheid zegt: ‘Iedereen krijgt z’n geld terug’.”

Ook Eurocommissaris Mairead McGuinness (Financiële Diensten en Stabiliteit) wil de gemoederen tot bedaren brengen. Het faillissement van de Amerikaanse banken heeft volgens haar ‘beperkte’ gevolgen voor de EU. "Deze banken waren niet aan dezelfde strikte liquiditeitsvereisten onderworpen als alle Europese banken."