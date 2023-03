OESO verhoogt groeiprognose wereldeconomie, herstel wel kwetsbaar

De wereldeconomie zal dit jaar wat sterker groeien dan eerder gedacht, mede geholpen door het loslaten van de coronabeperkingen in China en een licht dalende inflatie. Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De economische denktank in Parijs waarschuwt wel dat het herstel kwetsbaar blijft en dat er nog risico's zijn voor de wereldeconomie, waaronder de recente onrust in de bankensector.

Volgens de OESO zal de wereldeconomie dit jaar met 2,6 procent groeien. In november werd nog op 2,2 procent gerekend. Dat is dan nog steeds fors minder dan de groei van 3,2 procent in 2022. Voor volgend jaar gaat het dan om een plus van 2,9 procent. Eerder werd voor 2024 door de OESO gerekend op een groei van 2,7 procent.

De organisatie zegt dat er nog veel onzekerheid is voor de wereldeconomie door de oorlog in Oekraïne, de stijgende rentes en mogelijke verdere verstoringen van de energiemarkten. Daar komt nu dus de onrust in de bankensector bovenop. Volgens de OESO is er echter geen risico voor een "systeemcrisis" in de bankensector. De denktank stelt dat de meeste banken sterke buffers hebben en dat centrale banken en toezichthouders effectief hebben opgetreden bij het beperkingen van de schade door het omvallen van de Amerikaanse banken Silicon Valley Bank en Signature Bank.